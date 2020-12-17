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COLLEGES D ALSACE

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 175.000.000 €
Bildung : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/10/2021 : 175.000.000 €
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26/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES D ALSACE
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Genehmigt | 09/06/2021
20200757
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLEGES D ALSACE
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet comprend la nouvelle construction, la reconstruction, l'extension et la rénovation des collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) dans la nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace en France. Il cible un sous-ensemble du plan d'investissement pour l'éducation de la Collectivité qui vise à améliorer la performance énergétique, l'accessibilité et la condition fonctionnelle des bâtiments scolaires et éducatifs.

L'objectif principal du projet est de moderniser et d'améliorer les infrastructures des collèges (c'est-à-dire des écoles du niveau secondaire inférieur) dans la Communauté Européenne d'Alsace (CEA) récemment créée, afin d'offrir une éducation de bonne qualité et d'accompagner l'adaptation de son réseau de collèges aux évolutions de la demande locale. Le projet vise également à renforcer la résilience des infrastructures scolaires face aux risques des changements climatiques et à améliorer l'efficacité énergétique des collèges dans la CEA. Le projet accompagnera aussi l'amélioration de l'accessibilité. Finalement, le projet améliorera les infrastructures des musées et autres établissements culturels utilisés par les collégiens, essentielles pour le bon déroulement de la programmation d'éducation culturelle offerte aux adolescents de la CEA.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certaines composantes du projet puissent être considérées comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Les bâtiments publics devront au moins atteindre les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Les aspects environnementaux y compris l'impact possible sur les sites naturels, ainsi que tous les aspects liés au développement durable, patrimoine historique et culture seront vérifiés lors de l'évaluation.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
26/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES D ALSACE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME COLLECTIVITES VS COVID-19

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLEGES D ALSACE
Datum der Veröffentlichung
26 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133615446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200757
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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