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SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2021 : 50.000.000 €
Andere Links
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17/07/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
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25/06/2021 - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Juli 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2021
20200720
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
SCM GROUP SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of wood and light materials working machinery. It comprises three main components: (1) RDI activities on products, (2) RDI activities on internal manufacturing processes as well as (3) digitisation. The project covers the period 2021-24; it will be carried out in Italy primarily in the Promoter's headquarters and in cooperation with research and development (R&D) partners.

The proposed project addresses four major trends the industry of machine tools is facing, namely (i) efficient, reactive and connected factories and supply chains, (ii) need for technologies and processes with low environmental impact, (iii) new integrated business models and (iv) human-centered production innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities on machine tools and related technologies are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directives. The financed activities are expected to be carried out in already-authorised and existing facilities that will not change their scope due to the project. Therefore, the project is likely not to require any additional environmental permits; full environmental details will be however assessed during the project appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.

Weitere Unterlagen
17/07/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
25/06/2021 - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134307370
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200720
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253812806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200720
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Datum der Veröffentlichung
24 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143044797
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200720
Letzte Aktualisierung
25 Jun 2021
Sektor(en)
Industrie
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24
Datenblätter
SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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