SCM WOODWORKING MACHINERY RDI 2021-24

Übersicht
The project concerns the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of wood and light materials working machinery. It comprises three main components: (1) RDI activities on products, (2) RDI activities on internal manufacturing processes as well as (3) digitisation. The project covers the period 2021-24; it will be carried out in Italy primarily in the Promoter's headquarters and in cooperation with research and development (R&D) partners.
The proposed project addresses four major trends the industry of machine tools is facing, namely (i) efficient, reactive and connected factories and supply chains, (ii) need for technologies and processes with low environmental impact, (iii) new integrated business models and (iv) human-centered production innovation.
Research and development activities on machine tools and related technologies are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directives. The financed activities are expected to be carried out in already-authorised and existing facilities that will not change their scope due to the project. Therefore, the project is likely not to require any additional environmental permits; full environmental details will be however assessed during the project appraisal.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures to be followed by the Promoter are suitable for the project and satisfactory to the EIB.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.