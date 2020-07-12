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SOMACYL WATER INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 45.000.000 €
Wasser, Abwasser : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2021 : 45.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL WATER INFRASTRUCTURE
Übergeordnetes Projekt
WATER AND WASTE PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2021
20200712
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOMACYL WATER INFRASTRUCTURE
SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 93 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project aims at financing SOMACYL's investments in the water sector.

The project objective is to meet Castilla y León's compliance with the requirements of the Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EC. It will mainly concern the first phase of a wastewater treatment investment programme targeted towards agglomerations with a population-equivalent of less than 2 000.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have positive net environmental and social impact, considering the focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL WATER INFRASTRUCTURE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
WATER AND WASTE PROGRAMME LOAN SPAIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL WATER INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133275143
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200712
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOMACYL WATER INFRASTRUCTURE
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Datenblätter
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Übergeordnetes Projekt
WATER AND WASTE PROGRAMME LOAN SPAIN

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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