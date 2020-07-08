UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Übersicht
The project concerns investments in research and development (R&D) activities and in the construction of an advanced manufacturing plant that will be located in existing promoter facilities in Belgium.
The project aims at improving the health of European citizens, increasing the competitiveness and boosting the innovative capacity of European health-related industries and businesses. The project focuses on neuroscience and immunology in particular neuro-degeneration, neuro-inflammation and rare diseases as well as autoimmune diseases, which are mostly still underserved and leave a high clinical unmet need.
The project includes the construction of a new plant to manufacture pharmaceutical products. This activity is listed in the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Whether a EIA under the directive 2014/52/EU is required and other environmental details will be verified during the project appraisal.
The Promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.