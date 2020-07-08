Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 350.000.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/11/2021 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/11/2021
20200708
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
UCB SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 975 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in research and development (R&D) activities and in the construction of an advanced manufacturing plant that will be located in existing promoter facilities in Belgium.

The project aims at improving the health of European citizens, increasing the competitiveness and boosting the innovative capacity of European health-related industries and businesses. The project focuses on neuroscience and immunology in particular neuro-degeneration, neuro-inflammation and rare diseases as well as autoimmune diseases, which are mostly still underserved and leave a high clinical unmet need.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes the construction of a new plant to manufacture pharmaceutical products. This activity is listed in the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Whether a EIA under the directive 2014/52/EU is required and other environmental details will be verified during the project appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141153635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200708
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253186478
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200708
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Andere Links
Übersicht
UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D
Datenblätter
UCB INFLEXIO NEW MANUFACTURING PLANT AND R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen