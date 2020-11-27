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AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2020 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2020
20200634
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)
AB SCIENCE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 35 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project finances the borrower's expenditures over the next three years related to Masitinib and its analogues against COVID-19 (non-clinical and clinical studies, drug manufacturing including stock piling, related regulatory expenses, related general and administrative (G&A) expenses).The project will be implemented from Paris, France.

The project finances the borrower's expenditures over the next three years related to Masitinib and its analogues against COVID-19 (non-clinical and clinical studies, drug manufacturing including stock piling, related regulatory expenses, related G&A expenses).The project will be implemented from Paris, France. The company's innovative approach might prevent complications linked to severe pulmonary inflammation and thrombotic events potentially leading to death. It also aims to reduce the burden on intensive care units and more invasive treatment options. By co-investing in the project, the Bank contributes to improving healthcare, whilst also fostering the generation of European scientific knowledge and acumen, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. Details will be assessed during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
10/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134696131
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200634
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)
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Datenblätter
AB SCIENCE (COVID-19) (IDFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen