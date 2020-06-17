Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation consists of an equity participation of up to USD 12.5m in Atlantica Venture Capital Fund, a USD 50m target venture capital fund focusing on small and medium-sized enterprises (SMEs) with a high growth potential (start-ups) and active in the digital and technology sectors in sub-Saharan Africa.
The proposed operation consists of a participation in Atlantica Venture Capital Fund, a new closed-end venture capital fund targeting start-ups in the digital and technology sectors in six sub-Saharan African countries including, among others, Nigeria, Kenya, Tanzania and Côte d'Ivoire. The fund's strategy is to generate returns through an active hands-on approach in the FinTech, logistics, agribusiness, Internet of Things (IoT), e-commerce and cybersecurity sectors. The team will seek to create value through an active management approach leveraging their data scientist team to drive the growth and profitability of portfolio companies while building capacity in terms of management, corporate governance as well as environmental and social standards.
The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.