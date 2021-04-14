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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/04/2021 : 100.000.000 €
Andere Links
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05/05/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
Related EFSI register
19/05/2021 - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/04/2021
20200592
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
DRAEGERWERK AG & CO KGAA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 225 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's corporate research and development (R&D) programme in its medical division for the period 2021-2023, with a particular focus on connected health devices.

The project's emphasis on connected health devices follows the trend of therapy automation in hospitals through diagnostic and therapeutic assistance systems. Since the outbreak of COVID-19, the relevance and demand for connected health devices has significantly increased.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
05/05/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
19/05/2021 - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
Datum der Veröffentlichung
5 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133659257
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200592
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214178938
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200592
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
Datum der Veröffentlichung
12 May 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141655974
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200592
Letzte Aktualisierung
19 May 2021
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
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19/05/2021 - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
Andere Links
Übersicht
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19
Datenblätter
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI II - COVID19

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen