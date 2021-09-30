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CARL ZEISS RDI FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 220.000.000 €
Industrie : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2021 : 220.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARL ZEISS RDI FINANCING
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CARL ZEISS RDI FINANCING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2021
20200568
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARL ZEISS RDI FINANCING
CARL ZEISS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 220 million
EUR 479 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project, to be implemented in the Promoter's location in Oberkochen (Germany), relates to the investments in research, development and innovation (RDI) activities to further develop the current EUV (extreme ultraviolet) based semiconductor lithography technology.

The RDI will support the development of the next generation of lithography projection systems with improved features.

Additionality and Impact

The project contributes to the policy objective of R&D. It concerns private sector investments in R&D activities in the field of optical systems for advanced semiconductor production equipment. These activities include the development of new processes and technologies that are at the forefront of technological development in the industry. They require long-term commitment in terms of research inputs, while the outcome and ultimate commercialization of the research projects are highly uncertain. The project is expected to generate significant positive knowledge externalities (through normal turnover of skilled staff; cooperation with public researchers; and R&D-collaboration with suppliers and customers; contribution to shifting the technology frontier in a key digital technology) that will lead to economic returns to society that exceed those to the private investor. The resulting wedge between private and social rates of return on investing in R&D in turn leads to aggregate underinvestment relative to levels that would be socially optimal. The promoter has a positive track-record, stable and experienced management team, good R&D and manufacturing capabilities and in-depth understanding of market needs and drivers, all of which will support project implementation, results delivery and address the market failures.In addition, diversification of funding sources and the support of a stable and reliable long-term lender during turbulent times were among the promoter's motivations for seeking EIB financing, offering clear added value.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Semiconductor equipment RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the EIA Directive. Therefore neither an environmental impact assessment (EIA) nor a screening will be needed as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
12/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARL ZEISS RDI FINANCING
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CARL ZEISS RDI FINANCING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARL ZEISS RDI FINANCING
Datum der Veröffentlichung
12 Nov 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
141784176
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200568
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CARL ZEISS RDI FINANCING
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255762350
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200568
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/11/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARL ZEISS RDI FINANCING
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CARL ZEISS RDI FINANCING
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Übersicht
CARL ZEISS RDI FINANCING
Datenblätter
CARL ZEISS RDI FINANCING

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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