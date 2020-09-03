COVID-19 SERBIAN GOVERNMENT SUPPORT SMES&MIDCAPS

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- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The loan would be a part of the Serbian Governmental support programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps impacted by the COVID-19 crisis. The loan would be dedicated to investments as well as working capital support to private entities.
This facility is part of the EIB's economic response to the COVID-19 pandemic and contributes to the EUR 1.7 billion EIB financial support package in the Western Balkans region. The loan aims at mobilising funding resources to mitigate the impact of the COVID-19 crisis in Serbia by financing small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.
The
pandemic has exacerbated the known difficulties that the SMEs and Midcaps
experience in accessing cost-effective, long-term finance. These difficulties
arise from the small scale of activities and uncertainties in the markets
leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB loan will
help the SMEs/Midcaps to alleviate the immediate negative effects of the
pandemic by offering working capital finance, strengthen competitiveness and
build-up of future resilience through financing small-scale investments in
several sectors. The availability of EIB longer term financing with customized terms will contribute to the Serbian Government program of financial support to those small entities, while also having a strong impact on employment retention. This loan is part of the EIB response to the COVID-19 pandemic in the Western Balkans and included in the Team Europe initiative launched by the Commission.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.