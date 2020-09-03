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COVID-19 SERBIAN GOVERNMENT SUPPORT SMES&MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/06/2021 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2021
20200562
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVID-19 SERBIAN GOVERNMENT SUPPORT SMES&MIDCAPS
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE,SERBIAN EXPORT CREDIT AND INSURANCE AGENCY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan would be a part of the Serbian Governmental support programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps impacted by the COVID-19 crisis. The loan would be dedicated to investments as well as working capital support to private entities.

This facility is part of the EIB's economic response to the COVID-19 pandemic and contributes to the EUR 1.7 billion EIB financial support package in the Western Balkans region. The loan aims at mobilising funding resources to mitigate the impact of the COVID-19 crisis in Serbia by financing small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.

Additionality and Impact

The pandemic has exacerbated the known difficulties that the SMEs and Midcaps experience in accessing cost-effective, long-term finance. These difficulties arise from the small scale of activities and uncertainties in the markets leading to lower rates of return and higher risk of failure. The EIB loan will help the SMEs/Midcaps to alleviate the immediate negative effects of the pandemic by offering working capital finance, strengthen competitiveness and build-up of future resilience through financing small-scale investments in several sectors. The availability of EIB longer term financing with customized terms will contribute to the Serbian Government program of financial support to those small entities, while also having a strong impact on employment retention. This loan is part of the EIB response to the COVID-19 pandemic in the Western Balkans and included in the Team Europe initiative launched by the Commission.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
WB COVID-19 RESPONSE - PUBLIC SECTOR AND NPBS PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen