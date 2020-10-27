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BLUEPEAK PRIVATE CAPITAL FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.614.374,79 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 24.614.374,79 €
Unterzeichnungsdatum
21/05/2021 : 24.614.374,79 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/05/2021
20200561
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BLUEPEAK PRIVATE CAPITAL FUND
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 30 million (EUR 25 million)
USD 200 million (EUR 164 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund providing growth and expansion capital to small and medium-sized enterprises (SMEs).

BluePeak Private Capital Fund is a generalist-sector fund providing growth capital to SMEs and mid-market companies in Africa. The fund will seek to support companies with experienced management teams, stable market positioning and strong growth potential. The operation will support the development of the private sector by increasing access to finance, reducing unemployment and attracting private and institutional investors to the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund will comply with the EIB's Environmental and Social Guidelines.

The fund will comply with the EIB's procurement policies.

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen