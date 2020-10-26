AVANTCARD ENERGY EFFICIENCY PF4EE CA

Übersicht
Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) collateral agreement for energy efficiency projects promoted by Avantcard in Ireland, in conjunction with a framework loan operation 2020-0551.
The operation, a guarantee to Avantcard DAC under the Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) programme, will support the energy rehabilitation of residential buildings by homeowners, including energy efficiency measures and small-scale renewable energy installations.
The individual projects under this framework loan (FL) will be small-scale and are expected to bring positive environmental impacts, notably by reducing energy wastage and promoting the use of renewable energy sources for self-consumption by the final beneficiaries, thus lowering greenhouse gas emissions. In addition, the operation will help to extend the useful life of the buildings, which improves the condition of the residential stock overall and minimises construction waste in the long term. In line with EIB policy, the sub-loans will have to comply with EU requirements in the field of environment. The Promoter has to ensure that the sub-projects undertaken by final beneficiaries with the proceeds of the EIB funds should comply with the relevant applicable EU and national legislation.
The Promoter has to ensure that the sub-projects undertaken by final beneficiaries with the proceeds of EIB funds comply with the relevant applicable EU and national legislation. The operation will be carried out exclusively in the private residential sector in Ireland, whereby homeowners are the final beneficiaries. Therefore, only small-scale private procurement will take place with no public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.