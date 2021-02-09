SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX COVID19 RESPONSE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps covering SGEF Benelux activities in the Netherlands (as well as Luxembourg and Belgium to a smaller extent). This financing aims to support SMEs and mid-caps impacted by the COVID-19 crisis and the ongoing economic fallout.
Financing of small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps
The project addresses the difficulties for private entities such as SMEs and Midcaps to access equipment financing. This market failure has been exacerbated by the Covid19 crisis. The financial intermediary is well established and has sufficient experience to implement EIB loan facilities and support SMEs and Midcaps in the targeted market. Most of the EIB financial benefit will translate into support for the targeted SMEs and Midcaps in the form of interest rate reductions on the sub-loans. By extending a lifeline to SMEs and Midcaps via a tested intermediary, the EIB can play a counter-cyclical role, and positively contribute to the recovery of not only the final beneficiaries but also the Dutch (as well as Belgian and Luxembourgish to a smaller extent, as these two markets are also covered by the Borrower) economy that has been impacted by the Covid19 crisis.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.