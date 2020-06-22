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IDF COVID-19 RESPONSE FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/09/2020 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2020
20200548
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IDF COVID-19 RESPONSE FOR SMES AND MID-CAPS
ACCEPTABLE BANK(S),INVESTMENT AND DEVELOPMENT FUND OF MONTENEGRO JSC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated COVID-19 multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) to support small and medium-sized enterprises (SMEs), midcaps and public sector entities and contribute to mitigating the COVID-19-induced economic impact in Montenegro.

This facility is part of the EIB's economic response to the COVID-19 pandemic crisis and contributes to the €1.7 billion EIB financial support package in the Western Balkans (WB) region. The loan aims at mobilizing funding resources to mitigate the impact of the COVID-19 crisis in Montenegro, by financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises or local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This loan is an allocation under the WB COVID-19 Response - Public Sector and NPBs Programme Loan.

Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
WB COVID-19 RESPONSE - PUBLIC SECTOR AND NPBS PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen