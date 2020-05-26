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KOSOVO COVID19 RESPONSE FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kosovo* : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2021 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kosovo*: Team Europe und die EIB – finanzielle Hilfe für Konjunkturerholung nach Covid-19 und kleine Unternehmen
Übergeordnetes Projekt
WB COVID-19 RESPONSE - PUBLIC SECTOR AND NPBS PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2021
20200526
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KOSOVO COVID19 RESPONSE FOR SMES
KOSOVO* CREDIT GUARANTEE FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Facility provided to the Government of Kosovo to support the economic recovery in the context of the COVID-19 pandemic. The facility will be used to strengthen the Kosovo Credit Guarantee Fund so that it can extend guarantees towards commercial banks to support micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs).

Supporting the financing of working capital needs and investments projects of MSMEs in Kosovo, with particular focus on the sectors most affected by the COVID-19 pandemic. The operation is part of a wider crisis support programme for the countries in the Western Balkans.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the Kosovo Credit Guarantee Fund to take all the requisite measures to ensure that the projects carried out by the final beneficiaries receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require the Kosovo Credit Guarantee Fund to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen