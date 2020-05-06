EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Top-up fund to be established alongside the Eiffel Energy Transition Fund, with the aim of providing funding to renewable energy project developers that face scarcity of funding in the delivery of projects due to disruption caused in lending markets and project cycles as a result of COVID-19.
Top-up fund to be established alongside the Eiffel Energy Transition Fund, with the aim of providing funding to renewable energy project developers that face scarcity of funding in the delivery of projects due to disruption caused in lending markets and project cycles as a result of COVID-19.
Some of the projects and, in particular, the renewable energy projects to be financed by the Fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU in which case the projects would be subject to an EIA based on Annex III of the EIA Directive. The legal documentation to be entered into between the Bank and the Fund will include an obligation on the Fund Manager to ensure that the portfolio is in compliance with the national law, EU environmental legislation as well as the EIB Environmental and Social Standards.
The Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.