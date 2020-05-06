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EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2020 : 15.000.000 €
23/11/2020 : 15.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Related EFSI register
23/10/2020 - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2020
20200506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Top-up fund to be established alongside the Eiffel Energy Transition Fund, with the aim of providing funding to renewable energy project developers that face scarcity of funding in the delivery of projects due to disruption caused in lending markets and project cycles as a result of COVID-19.

Top-up fund to be established alongside the Eiffel Energy Transition Fund, with the aim of providing funding to renewable energy project developers that face scarcity of funding in the delivery of projects due to disruption caused in lending markets and project cycles as a result of COVID-19.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the projects and, in particular, the renewable energy projects to be financed by the Fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU in which case the projects would be subject to an EIA based on Annex III of the EIA Directive. The legal documentation to be entered into between the Bank and the Fund will include an obligation on the Fund Manager to ensure that the portfolio is in compliance with the national law, EU environmental legislation as well as the EIB Environmental and Social Standards.

The Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
23/10/2020 - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132156200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200506
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134395424
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200506
Letzte Aktualisierung
23 Oct 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Related EFSI register
23/10/2020 - EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Andere Links
Übersicht
EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP
Datenblätter
EIFFEL ENERGY TRANSITION COVID-19 TOP-UP

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen