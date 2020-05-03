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CAIXABANK ENERGY EFFICIENCY PF4EE CA

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 4.800.000 €
Energie : 960.000 €
Industrie : 3.840.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/03/2021 : 960.000 €
22/03/2021 : 3.840.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/03/2021
20200503
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAIXABANK ENERGY EFFICIENCY PF4EE CA
BANKIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 5 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Guarantee to Bankia under the Private Financing for Energy Efficiency programme (PF4EE) to support energy retrofits in existing buildings in Spain.

The intermediated loan to Bankia will finance energy efficiency projects primarily promoted by homeowner associations located in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption and help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are small and are expected to have very limited negative environmental impacts. Given the scale, location and nature of the sub-projects, an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2011/92/EU, is normally not required. The Bank has assessed the capacity and procedures of the Financial Intermediary to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations of the individual schemes as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen