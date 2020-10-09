COVID-19 IMMUNOLOGIC PLANT-BASED MANUFACTURING

Übersicht
The project aims to establish a new plant-based current Good Manufacturing Practice (cGMP)-level manufacturing facility together with related processing laboratories and climate-controlled hydroponic grow rooms to produce reagents for the testing and treatment of COVID-19 and other endemic African diseases (e.g. Ebola, dengue, measles, HIV or yellow fever) in Mauritius. The facility is expected to reach a production capacity equivalent to 100 million test kits and/or vaccines per month.
The project objective is to finance the establishment of a new state-of-the-art plant-based cGMP manufacturing facility in Mauritius to increase the production of reagents for research and diagnostic applications, vaccines, therapeutics or biosimilar development against COVID-19 and other endemic African diseases (e.g. Ebola, dengue, measles, HIV or yellow fever). The EIB's financing will follow a grant provided by FINDx to the company for the first ramp-up phase of their manufacturing activities. This innovative project intends to support substantial research and product development into areas of high, unmet medical needs by providing reagents to a plethora of diagnostic companies in the field of infectious diseases. The operation supports the control of the spread of COVID-19 as it will increase the supply of COVID-19 specific antigens and antibodies for rapid diagnostic test kits to detect whether the individual is infected with COVID-19, as well as if the individual was infected with the virus, providing critical data to determine how COVID-19 is spreading amongst communities.
The project will be subject to a full Environmental and Social impact Assessment and appropriate measures will be taken to avoid, reduce, mitigate, compensate and remedy the likely impact in order to comply with applicable EIB Environmental and Social Standards.
The Bank will require that the Promoter ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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