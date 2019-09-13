QUANTUM Systems (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Quantum Systems develops advanced drones (unmanned aerial vehicles) capable of autonomous missions and vertical take off and landing, supported by artificial intelligence and a proprietary flight planning software. The financing covers the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of drones for commercial and governmental applications, increase of marketing and sales expenditures and well as permanent increase of working capital. The RDI activities and investments are carried out in primarily in Germany, and to lesser extent in other EU locations, in the period 2020-23.
The financed RDI activities aim at enhancing the current product portfolio with innovative features, improving the modularity and robustness of drones, and developing new functionalities and products to further enable autonomous operations, in particular for mapping, inspection and survey applications. The financing of the permanent increase of working capital as well as sales and marketing expenditures aims at sustaining the company's growth.
The activities and investments underlying the loan are not listed in any annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. As such, the proposed investments are not subject to the EIA directive. The Bank's services will however review the environmental aspects of the project during the due diligence process.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Photogallery
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.