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QUANTUM SYSTEMS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 10.000.000 €
Industrie : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/06/2021 : 5.000.000 €
23/06/2021 : 5.000.000 €
Andere Links
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19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - QUANTUM SYSTEMS (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/06/2021
20200442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
QUANTUM SYSTEMS (EGFF)
QUANTUM-SYSTEMS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 45 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Quantum Systems develops advanced drones (unmanned aerial vehicles) capable of autonomous missions and vertical take off and landing, supported by artificial intelligence and a proprietary flight planning software. The financing covers the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of drones for commercial and governmental applications, increase of marketing and sales expenditures and well as permanent increase of working capital. The RDI activities and investments are carried out in primarily in Germany, and to lesser extent in other EU locations, in the period 2020-23.

The financed RDI activities aim at enhancing the current product portfolio with innovative features, improving the modularity and robustness of drones, and developing new functionalities and products to further enable autonomous operations, in particular for mapping, inspection and survey applications. The financing of the permanent increase of working capital as well as sales and marketing expenditures aims at sustaining the company's growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities and investments underlying the loan are not listed in any annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. As such, the proposed investments are not subject to the EIA directive. The Bank's services will however review the environmental aspects of the project during the due diligence process.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Weitere Unterlagen
19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - QUANTUM SYSTEMS (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - QUANTUM SYSTEMS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
19 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135538670
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200442
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - QUANTUM SYSTEMS (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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QUANTUM SYSTEMS (EGFF)
Datenblätter
QUANTUM SYSTEMS (EGFF)

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QUANTUM Systems (EGFF)
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©Quantum

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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