Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 225.000.000 €
Energie : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2024 : 15.000.000 €
7/12/2021 : 90.000.000 €
14/07/2021 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/02/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB vergibt 120 Millionen Euro an rumänischen Verteilnetzbetreiber Electrica Group für Netzausbau, moderne Zähler und Integration erneuerbarer Energien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juli 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2021
20200391
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment programme comprises a large number of schemes for the reinforcement and modernisation of the electricity distribution network in Romania. It encompasses high, medium and low voltage electricity distribution schemes, including the deployment of advanced meters.

The project will allow the Promoter to improve the reliability of electricity supply, to reduce network losses, to connect new users and to improve the overall operational efficiency of the electricity distribution system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The high voltage programme schemes have the potential for some adverse environmental impacts. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
01/02/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB vergibt 120 Millionen Euro an rumänischen Verteilnetzbetreiber Electrica Group für Netzausbau, moderne Zähler und Integration erneuerbarer Energien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
1 Feb 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139831913
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200391
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254662701
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200391
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/02/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Andere Links
Übersicht
ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datenblätter
ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB vergibt 120 Millionen Euro an rumänischen Verteilnetzbetreiber Electrica Group für Netzausbau, moderne Zähler und Integration erneuerbarer Energien

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB vergibt 120 Millionen Euro an rumänischen Verteilnetzbetreiber Electrica Group für Netzausbau, moderne Zähler und Integration erneuerbarer Energien
Andere Links
Related public register
01/02/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ELECTRICA DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Photogallery

Electrica Distribution Network Upgrade
Electrica Distribution Network Upgrade
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen