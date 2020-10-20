Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 90.000.000 €
Verkehr : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/03/2022 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Corredores de Fauna
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Afección a Red Natura 2000
Related public register
25/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Reportaje Fotográfico
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Documento de Síntesis
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Consultas
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Planos
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Ruido

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/03/2022
20200385
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
ADIF ALTA VELOCIDAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 640 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the renewal of the high-speed railway line Madrid-Sevilla (470km), including renewal of civil works, tracks, electrification, signalling and telecoms, as well as deployment on the line of the European Railway Traffic Management System (ERTMS).

The project aims at renovating works and installations in the Madrid-Sevilla high speed railway line approaching the end of their design life, with the objective of maintaining the high availability, reliability and safety standards required for this type of infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the components included in the project may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). The need for an environmental impact assessment (EIA) and / or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC will be analysed during the appraisal.

The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Corredores de Fauna
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Afección a Red Natura 2000
25/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Reportaje Fotográfico
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Documento de Síntesis
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Consultas
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Planos
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Impacto Ambiental
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Ruido

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Corredores de Fauna
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132200868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Afección a Red Natura 2000
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132201868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
Datum der Veröffentlichung
25 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131407436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Reportaje Fotográfico
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132208443
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Documento de Síntesis
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132208444
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Consultas
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132204391
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Planos
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132198471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132204390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Ruido
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132200978
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Corredores de Fauna
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Afección a Red Natura 2000
Related public register
25/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Reportaje Fotográfico
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Documento de Síntesis
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Consultas
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Planos
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
20/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT - Estudio de Ruido
Andere Links
Übersicht
AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT
Datenblätter
AVE MADRID-SEVILLA RENEWAL AND ERTMS DEPLOYMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen