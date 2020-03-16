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NAFIN SMES SUPPORT COVID-19 RESPONSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
123.334.977,8 €
Länder
Sektor(en)
Mexiko : 123.334.977,8 €
Durchleitungsdarlehen : 123.334.977,8 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2020 : 123.334.977,8 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Mexiko: EIB und NAFIN verstärken Hilfe für pandemiegeschädigte Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2020
20200316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAFIN SMES SUPPORT COVID-19 RESPONSE
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 150 million (EUR 132 million)
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a credit line to NAFIN to boost access to finance for the micro, small and medium sized enterprises in Mexico affected by the Covid-19 outbreak.

The aim is to finance small/medium projects carried out by the target group of beneficiaries in Mexico.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB's Environmental and Social Standards, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation and the EIB's Guide to Procurement, as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Mexiko: EIB und NAFIN verstärken Hilfe für pandemiegeschädigte Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen