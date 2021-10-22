KOMERCNI BANKA COVID19 RESPONSE FOR SME&MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
An operation created for repurposing and transfer of the balance available under the KOMERCNI BANKA ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE (2015-0174) loan to COVID-19 response for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Czech Republic.
Financing of small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps. This operation will contribute to mitigating the negative economic effects of COVID-19.
The project addresses socio-economic impact of the Covid-19 pandemic through loans to the SMEs and Midcaps in the Czech Republic.
With the expectation of approximately 80% of the funds being allocated to investments in Cohesion regions (i.e. all regions expect the Prague region in Czech Republic), the proposed operation also falls under the scope of the EU objectives through its contribution to regional development, helping reduce regional disparities and towards increasing competitiveness and productivity of SMEs and Midcaps.
Komercni Banka ("KB") is a subsidiary of Société Générale ("SG") and a well-known counterpart to EIB with a successful track-record of allocating EIB operations in Czech Republic and Slovakia. KB is in the banks top three ranking in the Czech Republic in terms of assets, with a strong position in corporate banking and a market share of around 18% in total lending as of March 2021.
The financing for this operation consists of the repurposed balance available under the KOMERCNI BANKA ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE (2015-0174) loan.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.