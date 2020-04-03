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CUREVAC (IDFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 75.000.000 €
Industrie : 18.750.000 €
Dienstleistungen : 56.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2020 : 18.750.000 €
27/06/2020 : 56.250.000 €
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01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUREVAC (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Die EIB und Europäische Kommission stellen CureVac Finanzmittel in Höhe von 75 Mio. EUR für die Entwicklung und Ausweitung der Produktion von Impfstoffen zur Verfügung
Story zum Projekt
Testen, behandeln, impfen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2020
20200248
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CUREVAC (IDFF)
CUREVAC AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 275 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project supports a biotech company to develop a prophylactic vaccine against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The eligible investment plan includes Research, Development and Innovation (RDI)and related expenses to finance the development of the product and its subsequent commercial manufacture on a very large scale.

The proposed transaction will support RDI and manufacturing investments required to bring a product to the market addressing a high unmet medical need, for the current COVID-19 crisis. By co-investing in the project, the EIB contributes to improving healthcare, whilst also fostering the generation of European scientific knowledge and acumen, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in RDI that are expected to be carried out in the promoter's existing facilities or other research centres already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Investments are also expected to be made into the furnishing and validation of an existing manufacturing facility, this aspect of the project falls under the annex II of the EIA directive (2014/52/EU), referring to the manufacture of pharmaceutical products. Full environmental details will be verified during appraisal, including evidence of any screening by the competent authorities.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. Details will be assessed during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
01/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUREVAC (IDFF)
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Deutschland: Die EIB und Europäische Kommission stellen CureVac Finanzmittel in Höhe von 75 Mio. EUR für die Entwicklung und Ausweitung der Produktion von Impfstoffen zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CUREVAC (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129164193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200248
Sektor(en)
Industrie
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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