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BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2023 : 50.000.000 €
14/12/2020 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2020
20200238
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is structured as an intermediated Framework Loan (FL) to support construction and modernisation of urban infrastructure and services in Austrian municipalities.

Intermediated Framework Loan promoted by BAWAG for the financing of urban development and social infrastructure sub-projects in Austria with the final beneficiaries being public sector entities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
19/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133692590
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200238
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT
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Datenblätter
BAWAG PSK URBAN DEVELOPMENT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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