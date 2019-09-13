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ONCOPEPTIDES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/10/2020 : 20.000.000 €
14/10/2020 : 20.000.000 €
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONCOPEPTIDES (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU unterstützt schwedische Krebstherapie-Forschung mit Quasi-Eigenkapitalfinanzierung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/10/2020
20200235
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONCOPEPTIDES (EGFF)
ONCOPEPTIDES AB (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 166 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Quasi equity financing to Oncopeptides - a publicly listed Swedish biotech developing targeted therapies for difficult-to-treat haematological diseases such as Relapsed and Refractory Multiple Myeloma.

The proposed transaction will support research and development (R&D) investments required to bring a melflufen programme to market, addressing a high unmet medical need, Multiple Myeloma (a rare form of cancer), in a growing patient population. In addition, it will support the company's development of its drug pipeline, preserving and cultivating highly skilled employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details verified during appraisal.

The Promoter is a public company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by EU directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services verified details during the project due diligence.

Kommentar(e)

The company is publicly listed: any communication to be withheld until after signature of the finance contract and coordination with the company.

Weitere Unterlagen
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONCOPEPTIDES (EGFF)
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Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONCOPEPTIDES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131132074
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200235
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ONCOPEPTIDES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253199859
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200235
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONCOPEPTIDES (EGFF)
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ONCOPEPTIDES (EGFF)
Datenblätter
ONCOPEPTIDES (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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