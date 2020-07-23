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AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/06/2021 : 50.000.000 €
23/07/2020 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Übergeordnetes Projekt
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2020
20200195
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Operation to finance social and affordable housing units in Austria. Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

The project aims to meet the high-demand for affordable housing in Austria, with a focus on urban areas. It will address the existing need stemming from low- and middle-income households.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives has been verified as part of the appraisal process: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU have also been assessed.

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. However, the housing projects will be developed by final beneficiaries (non-profit housing development companies, commercial property companies, local authorities), some of which (i.e. local authorities) will fall under public procurement rules. The Bank will require the Promoter to ensure that final beneficiaries falling under the EU Public Procurement Directives comply with the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130445173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200195
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
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Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA ERSTE BANK (PL)
Übergeordnetes Projekt
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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