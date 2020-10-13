HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project concerns the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) on cables, connectors and sensors primarily for automotive and, partly, industrial applications, as well as in digitalisation of production and digitalisation and automation of intralogistic processes. The RDI activities and investments will be carried out at the Promoter's production and development centre in Austria in the period 2020-2023.
The project aims at developing innovative solutions in the field of special and high-voltage cable harnesses, plugs, connectors, as well as wire and sensor technologies for automotive, industrial automation and e-bikes, most of which are key enablers for the deployment of electrified, more connected and safer vehicles as well as digital industrial technologies. The project also partly includes investments for the deployment of an innovative Smart Production System as well as the deployment of innovative digitalisation and automation technologies for the Promoter's intralogistic processes.
Research and development activities of this kind are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits. Digitalisation and automation of intralogistic processes include the installation, inside an existing building already covered by permits, of a highly digitalised and automated logistic infrastructure to serve the production at the Promoter's Austrian site. In light of the above, the project does not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per the above-mentioned Directive.
The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.