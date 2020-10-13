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HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 65.000.000 €
Industrie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/10/2020 : 65.000.000 €
Andere Links
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27/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
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12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
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23/10/2020 - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/10/2020
20200183
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
HIRSCHMANN AUTOMOTIVE GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 137 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) on cables, connectors and sensors primarily for automotive and, partly, industrial applications, as well as in digitalisation of production and digitalisation and automation of intralogistic processes. The RDI activities and investments will be carried out at the Promoter's production and development centre in Austria in the period 2020-2023.

The project aims at developing innovative solutions in the field of special and high-voltage cable harnesses, plugs, connectors, as well as wire and sensor technologies for automotive, industrial automation and e-bikes, most of which are key enablers for the deployment of electrified, more connected and safer vehicles as well as digital industrial technologies. The project also partly includes investments for the deployment of an innovative Smart Production System as well as the deployment of innovative digitalisation and automation technologies for the Promoter's intralogistic processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development activities of this kind are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits. Digitalisation and automation of intralogistic processes include the installation, inside an existing building already covered by permits, of a highly digitalised and automated logistic infrastructure to serve the production at the Promoter's Austrian site. In light of the above, the project does not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per the above-mentioned Directive.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
27/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
12/06/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
23/10/2020 - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
27 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
128951445
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200183
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
12 Jun 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
239023433
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200183
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134299388
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200183
Letzte Aktualisierung
23 Oct 2020
Sektor(en)
Industrie
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
HIRSCHMANN AUTO TECH SOLUTIONS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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