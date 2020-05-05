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AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
53.700.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 53.700.000 €
Industrie : 53.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/03/2022 : 23.350.000 €
5/08/2024 : 30.350.000 €
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/03/2022
20200165
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
INNSBRUCKER IMMOBILIEN GMBH UND CO KG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 54 million
EUR 108 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of highly energy efficient social housing units in the city of Innsbruck.

The affordable housing units will be built using higher energy efficiency standard, therefore expected to reduce energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

It is expected that these housing units will perform at least 20% better than the Nearly-Zero Energy Building (NZEB) standard set by the current Austrian regulation,The project will be aligned with the EU Directive (2018/844/EU) amending the 2010 Energy Performance of Buildings Directive (Directive 2010/31/EU) and Directive 2018/2002/EU amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency. During the construction stage, the project implementation may lead to increased noise and vibration level and may affect quality air. Adequate mitigation measures will be implemented together with the enforcement of best practices. The project impacts at construction stage will be reversible and temporary at a level that are deemed acceptable. The EIB will review the environmental and social permitting as well as building permits issuance to ensure compliance with EIB standards.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130684797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200165
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
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Übersicht
AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK
Datenblätter
AFFORDABLE PASSIVE HOUSE LIVING SPACE INNSBRUCK

Photogallery

EIB financed energy efficient homes in Innsbruck. Austria
Affordable Passive House Living Space Innsbruck
©INNSBRUCKER IMMOBILIEN GMBH UND CO KG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen