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NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
47.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 47.000.000 €
Industrie : 47.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2020 : 47.000.000 €
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02/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU fördert innovative Batterietechnologie
Story zum Projekt
Wenn der Wind nicht weht

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 15/06/2020
20200113
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)
NILAR INTERNATIONAL AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 47 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Nilar is a European start-up developing NiMH batteries for Battery Energy Storage Systems ("BESS"), which has entered the commercialisation phase in 2019. The project concerns the expansion and upgrading of Nilar's manufacturing lines, accompanied by increased R&D and sales and marketing efforts in order to gain market share in Europe in the residential PV and storage segment and to enter the commercial and industrial segment, including EV charging.

The development of an innovative start-up into a prospering business in the field of technology development, manufacturing and sale of sustainable, safe and cost-competitive innovative batteries for stationary storage applications in Europe. In doing so, the project contributes to the EU's security of supply in components (batteries) that are critical to its economic competitiveness, its energy transition objectives, and hence climate action goals.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will help create the conditions enabling the deployment of battery energy stationary storage systems, facilitating the transformation of the energy sector. The project therefore supports EU climate action policy.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
02/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU fördert innovative Batterietechnologie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129479939
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200113
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)
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NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)
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