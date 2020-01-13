NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)

Übersicht
Nilar is a European start-up developing NiMH batteries for Battery Energy Storage Systems ("BESS"), which has entered the commercialisation phase in 2019. The project concerns the expansion and upgrading of Nilar's manufacturing lines, accompanied by increased R&D and sales and marketing efforts in order to gain market share in Europe in the residential PV and storage segment and to enter the commercial and industrial segment, including EV charging.
The development of an innovative start-up into a prospering business in the field of technology development, manufacturing and sale of sustainable, safe and cost-competitive innovative batteries for stationary storage applications in Europe. In doing so, the project contributes to the EU's security of supply in components (batteries) that are critical to its economic competitiveness, its energy transition objectives, and hence climate action goals.
The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will help create the conditions enabling the deployment of battery energy stationary storage systems, facilitating the transformation of the energy sector. The project therefore supports EU climate action policy.
The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Videos
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.