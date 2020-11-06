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THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Wasser, Abwasser : 2.499.750 €
Müllbeseitigung : 5.000.250 €
Stadtentwicklung : 7.500.000 €
Industrie : 17.500.000 €
Verkehr : 17.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/07/2023 : 29.997 €
6/07/2023 : 60.003 €
6/07/2023 : 90.000 €
6/07/2023 : 119.988 €
6/07/2023 : 210.000 €
6/07/2023 : 210.000 €
6/07/2023 : 240.012 €
6/07/2023 : 360.000 €
23/12/2021 : 469.953 €
6/07/2023 : 840.000 €
6/07/2023 : 840.000 €
23/12/2021 : 940.047 €
23/12/2021 : 1.410.000 €
23/12/2021 : 1.879.812 €
23/12/2021 : 3.290.000 €
23/12/2021 : 3.290.000 €
23/12/2021 : 3.760.188 €
23/12/2021 : 5.640.000 €
23/12/2021 : 13.160.000 €
23/12/2021 : 13.160.000 €
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14/08/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2021
20200085
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
MERIDIAM GP SAS,MERIDIAM SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Layered fund developing and investing in sustainable and resilient urban infrastructure.

Develop and invest in greenfield essential infrastructure that responds to the critical needs of growing cities in non-OECD countries, as part of identified city resilience plans.

Additionality and Impact

The investment of the European Investment Bank (the EIB) in The Urban Resilience Fund B (the Fund) supports an innovative investment strategy to be executed by a dedicated and experienced Fund Manager's team (Meridiam SAS), focusing on partnering with rapidly growing cities (Abidjan, Addis Abbaba, Amman, Dakar, Kigali, Kumasi and Mazagan) located in non OECD countries. The Fund will help them develop, finance, construct and operate sustainable and resilient urban infrastructure projects aiming to help closing the infrastructure gap in these cities.

A cornerstone commitment from the EIB would provide comfort to both development finance institutions and traditional investors, less familiar with the Fund's strategy and with less resources to assess such opportunity, while ensuring a significant first closing and providing fundraising traction to the Fund.

An EIB commitment to the Fund will ensure the adoption of best practices in the areas of sustainable development and climate action. The Fund Manager is prepared to adjust to EIB's requirements in terms of climate risks assessment for the Fund. The early involvement of the EIB as an investor in the Fund would ensure a strong governance model, an adequate legal structure and documentation, as well as the adoption of EIB's procurement, environmental and social standards.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines are expected to provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The Bank will require that the Promoter ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
14/08/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
Datum der Veröffentlichung
14 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139391693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200085
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Stadtentwicklung
Industrie
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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14/08/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
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Übersicht
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B
Datenblätter
THE URBAN RESILIENCE FUND (TURF) B

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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