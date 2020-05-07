ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK

Übersicht
The project concerns the deployment of an Electric Vehicle Charging (EVC) network in Spain. The project will involve the installation of approximately 4,000 charging stations and the associated connections to the distribution network over the period 2020 to 2023. The charging infrastructure will consist of slow/normal charging stations as well as fast and super-fast chargers. The project will contribute to accelerate the electrification of road transport in Spain and therefore contribute towards achieving European decarbonization objectives.
The project will contribute to accelerate the electrification of road transport in Spain and therefore contribute towards achieving European decarbonization objectives. This is a sub-operation of the EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN a program that aims to support the promoters'/borrowers' plans for installing of infrastructure for electric vehicle mobility across Spain, contributing to the electrification of transport and therefore to pathways towards decarbonisation.
The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.