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ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 35.000.000 €
Verkehr : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2020 : 35.000.000 €
Andere Links
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB vergibt 35 Millionen Euro an Endesa für 8 500 E-Tankstellen
Übergeordnetes Projekt
EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2020
20200084
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
ENDESA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 71 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the deployment of an Electric Vehicle Charging (EVC) network in Spain. The project will involve the installation of approximately 4,000 charging stations and the associated connections to the distribution network over the period 2020 to 2023. The charging infrastructure will consist of slow/normal charging stations as well as fast and super-fast chargers. The project will contribute to accelerate the electrification of road transport in Spain and therefore contribute towards achieving European decarbonization objectives.

The project will contribute to accelerate the electrification of road transport in Spain and therefore contribute towards achieving European decarbonization objectives. This is a sub-operation of the EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN a program that aims to support the promoters'/borrowers' plans for installing of infrastructure for electric vehicle mobility across Spain, contributing to the electrification of transport and therefore to pathways towards decarbonisation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130692277
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200084
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256734863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200084
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Datenblätter
ENDESA EV SUSTAINABLE CHARGING NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
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Übergeordnetes Projekt
EV CHARGING STATIONS IBERIA PROGRAMME LOAN

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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