LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Investment in Class B Shares issued by the Luxembourg Microfinance and Development Fund (LMDF), a specialised microfinance investment vehicle targeting Tier 2-3 microfinance institutions in developing countries including the Africa, the Caribbean and Pacific (ACP) region.
LMDF's primary objective is to address poverty and inequality by facilitating the growth of emerging Microfinance Institutions (MFIs) that address the financial needs of marginalised communities and individuals in developing countries in Africa, Asia and Latin America. LMDF focuses on Tier 2 and Tier 3 MFIs, because they tend to reach into poorer segments of clients (with a focus on women, youth and rural populations) by targeting populations with lower loan amounts, and tend to operate in regions less developed in terms of financial inclusion. In terms of instruments, the Fund provides debt (majority of investments), equity and quasi-equity investments.
As a fund manager investing in inclusive finance, LMDF has a long-term interest and has included Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) issues in its investment policies and reporting. If MFIs have not established environmental policies, LMDF will encourage them to better balance their lending practices with the need for a healthy environment.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.