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PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.600.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 75.600.000 €
Energie : 75.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2021 : 1.550.000 €
17/11/2021 : 17.575.000 €
17/11/2021 : 17.575.000 €
17/11/2021 : 38.900.000 €
Andere Links
Related public register
18/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Related EFSI register
21/12/2020 - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2021
20200062
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
PLT ENERGIA SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 76 million
EUR 125 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction and operation of four small to medium-sized onshore wind farms (total nominal capacity 112 MW), geographically dispersed in South-eastern regions of Italy.

The aim is to generate electricity from renewable energy sources, in line with the EU and national targets for the production of clean energy and the reduction of greenhouse gases. The project will foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. This will happen partly through a market-competitive auction system and partly, and more importantly, through subsidy-free, market-based instruments. Such instruments, for example power purchase agreements, traditionally used by thermal plants, are increasingly adapted to the specificities of wind and solar farms. aThe project is also located in EU Cohesion priority regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). National legislation requires for projects harvesting renewable energy sources for electricity production to review compliance with national legislation on environmental matters ("Autorizzazione Unica" - AU). An Environmental Impact Assessment (EIA) is hence a sub-procedure of this AU. EIAs were undertaken for all wind farms, and the competent authorities have granted approval.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applies. Equipment and works will be purchased through EPC contracts for each SPV, which will include the supply and installation of turbines, the works for infrastructure and electrical (Balance of Plant), etc.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
18/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
21/12/2020 - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133261492
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200062
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135157750
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200062
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN
Datenblätter
PLT RENEWABLES GREEN ENERGY LOAN

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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