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EDUCATION SEINE-ET-MARNE

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 140.000.000 €
Bildung : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2020 : 140.000.000 €
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION SEINE-ET-MARNE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Departement Seine-et-Marne unterzeichnen neuen Finanzierungsvertrag für Collèges

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2020
20200053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION SEINE-ET-MARNE
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 303 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet comprend la nouvelle construction, la reconstruction, l'extension et la rénovation de collèges, des archives départementales et d'une maison de solidarités au service de la petite-enfance sous la responsabilité du département de Seine-et-Marne en France.

Le projet modernisera et améliorera les infrastructures scolaires dans le second degré (les collèges) dans le Département de Seine-et-Marne, afin d'offrir une éducation de bonne qualité et d'accompagner l'adaptation de son réseau de collèges aux évolutions de la demande locale. Le projet accompagnera aussi l'amélioration de l'accessibilité aux élèves handicapés des établissements du Département. Le projet aura un impact important sur la préparation des adolescents aux études ultérieures, y compris le lycée, ainsi qu'au marché du travail en général. Le projet aura également un impact important sur l'intégration sociale dans la mesure où une partie des collèges se situe dans des localités plus défavorisées.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet. Il se peut que certaines composantes du projet puissent être considérées comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Les bâtiments publics devront au moins atteindre les objectifs d'efficacité énergétique définis dans la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Les aspects environnementaux y compris l'impact possible sur les sites naturels, ainsi que tous les aspects liés au développement durable, patrimoine historique et culture seront vérifiés lors de l'évaluation.

La Banque exigera du Promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION SEINE-ET-MARNE
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126356725
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200053
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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