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FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 27.500.000 €
Industrie : 27.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2020 : 27.500.000 €
Andere Links
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2020
20200029
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
THE NAVIGATOR COMPANY SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 28 million
EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project is the first and a major step in the promoter's decarbonisation strategy, focusing on financing the construction and operation of a new biomass boiler to replace existing obsolete equipment.

The main objectives are to: (i) increase the generation of steam for production stage by increasing biomass burning capacity, and replace the use of natural gas, (ii) replace obsolete equipment, which has high maintenance costs and lower efficiency, and (iii) reduce the overall emissions of the mill.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The scope of EIB financing operation is to support the promoter's Carbon Neutrality Strategy by building a new biomass boiler, which will replace existing obsolete equipment of the vertically integrated pulp and paper mill in Figueira do Foz. The new biomass boiler will be compliant with the new emission limits established by the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU) and in the Decision EU 2017/1442, setting the environmental standards for large combustion plants.

Although the Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement, the promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.

Weitere Unterlagen
27/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
19/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT - Link to EIA documentation
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129341427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200029
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT - Link to EIA documentation
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2020
Sprache
Portugiesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131495468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200029
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156950445
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200029
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125675780
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190423
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft, Industrie, Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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21/12/2019 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II
Andere Links
Übersicht
FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
Datenblätter
FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN II

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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