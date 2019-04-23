FIGUEIRA ENVIRONMENTAL ENHANCEMENT

Übersicht
The project is the first and a major step in the promoter's decarbonisation strategy, focusing on financing the construction and operation of a new biomass boiler to replace existing obsolete equipment.
The main objectives are to: (i) increase the generation of steam for production stage by increasing biomass burning capacity, and replace the use of natural gas, (ii) replace obsolete equipment, which has high maintenance costs and lower efficiency, and (iii) reduce the overall emissions of the mill.
The scope of EIB financing operation is to support the promoter's Carbon Neutrality Strategy by building a new biomass boiler, which will replace existing obsolete equipment of the vertically integrated pulp and paper mill in Figueira do Foz. The new biomass boiler will be compliant with the new emission limits established by the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU) and in the Decision EU 2017/1442, setting the environmental standards for large combustion plants.
Although the Promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement, the promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the relevant applicable EU procurement rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.