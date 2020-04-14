BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the acquisition of 120 new trainsets for regional rail services in Baden-Württemberg and the retrofitting with European Railway Traffic Management Systems (ERTMS) and Automatic Train Operation (ATO) equipment of 118 existing vehicles.
The project will increase the supply and quality of the passenger transport services provided in Baden Württemberg, and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.
The project consists of the acquisition of new rolling stock, which is out of the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be assessed during appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate environmental and safety benefits.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.