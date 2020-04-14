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BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
850.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 850.000.000 €
Verkehr : 850.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2021 : 300.000.000 €
30/07/2020 : 550.000.000 €
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Related public register
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2020
20190894
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS
LANDESANSTALT SCHIENENFAHRZEUGE BADEN-WUERTTEMBERG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 850 million
EUR 2437 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of 120 new trainsets for regional rail services in Baden-Württemberg and the retrofitting with European Railway Traffic Management Systems (ERTMS) and Automatic Train Operation (ATO) equipment of 118 existing vehicles.

The project will increase the supply and quality of the passenger transport services provided in Baden Württemberg, and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of the acquisition of new rolling stock, which is out of the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC). The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be assessed during appraisal. The project will promote a modal shift from road to rail and, therefore, generate environmental and safety benefits.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127150657
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190894
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
BADEN-WURTTEMBERG REGIONAL ROLLING STOCK & ERTMS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen