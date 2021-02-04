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SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND PF4EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Sektor(en)
Industrie : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2021 : 8.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Solas Sustainable Energy Fund (SSEF) erreicht mit 220 Millionen Euro an Zusagen von institutionellen Investoren das Final Closing.
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Februar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2021
20190883
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND PF4EE
SOLAS CAPITAL AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A guarantee to Solas Sustainable Energy Fund (2018-0414) under the Private Financing for Energy Efficiency programme (PF4EE) to support the realisation of energy efficiency projects in the EU.

The project is in line with both the EIB's priority of financing renewable energy and energy efficiency projects and the EU's climate change and security of energy supply objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting schemes that reduce energy consumption and help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have a very limited negative environmental impact. Most of the schemes are expected not to fall under the scope of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA) and therefore not to be subject to an EIA. If an investment scheme is subject to an EIA, the Fund Manager will be required to obtain the non-technical summary, and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The EIB will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen