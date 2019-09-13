Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/02/2021 : 12.500.000 €
12/02/2021 : 12.500.000 €
Andere Links
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: OSE Immunotherapeutics und EIB unterzeichnen Kreditvertrag über 25 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Februar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/02/2021
20190866
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 59 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns RDI investments in the company's proprietary platform of innovative therapies for immuno-oncology and autoimmune diseases. The company's pipeline includes an immunotherapy that is in Phase III clinical stage for the treatment of lung cancer, as well as in Phase II clinical trial to pancreatic cancer, a humanised monoclonal antibody that is in pre-clinical stage for the treatment of various cancers, a humanised monoclonal antibody that is in Phase I clinical trial for the treatment of inflammatory autoimmune diseases and a prophylactic vaccine against SARS-CoV-2, for which the clinical phase start is expected in Q1-2021.

The proposed transaction will support the emergence of therapeutic solutions for various cancers and autoimmune diseases, some for which current treatments are not satisfactory (such as pancreatic cancer and ulcerative colitis), and others for which there currently are no treatment available (such as Non Small Cell Lung Cancer following immune checkpoint inhibitors failure and Sjögren's syndrome). These diseases place a heavy economic burden on healthcare systems and are areas of high unmet medical need. The proposed transaction will enable the company to contribute to increasing the overall survival rate and quality of life of patients suffering from cancers and autoimmune diseases, and also encourage the growth and development of European scientific acumen.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details verified during appraisal.

The promoter is a public company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services verified details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: OSE Immunotherapeutics und EIB unterzeichnen Kreditvertrag über 25 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134705026
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190866
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255758106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190866
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Übersicht
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Datenblätter
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: OSE Immunotherapeutics und EIB unterzeichnen Kreditvertrag über 25 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: OSE Immunotherapeutics und EIB unterzeichnen Kreditvertrag über 25 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EGFF) (COVID-19)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen