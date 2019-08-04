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TILT CAPITAL FUND I

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2020 : 20.000.000 €
30/10/2020 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TILT CAPITAL FUND I
Related EFSI register
27/05/2020 - TILT CAPITAL FUND I

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2020
20190804
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TILT CAPITAL FUND I
TILT CAPITAL PARTNERS SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns an investment in an equity fund providing growth capital through minority equity participation to small and medium sized enterprises (SMEs) in the energy transition sector.

TILT Capital Fund I will predominantly invest equity and quasi-equity in European low-carbon transition projects mainly developed through SMEs. The fund will generally seek to acquire significant minority or majority stakes in each company having strong corporate governance rights, to be able to monitor and manage the investment risks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will ensure that the Fund's operational guidelines comply with its social and environmental standards.

The Fund has been assessed by EIB as investing only in private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude that the Fund invests also in projects subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TILT CAPITAL FUND I
27/05/2020 - TILT CAPITAL FUND I

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TILT CAPITAL FUND I
Datum der Veröffentlichung
24 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127063509
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190804
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - TILT CAPITAL FUND I
Datum der Veröffentlichung
26 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130852681
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190804
Letzte Aktualisierung
27 May 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TILT CAPITAL FUND I
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27/05/2020 - TILT CAPITAL FUND I
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TILT CAPITAL FUND I
Datenblätter
TILT CAPITAL FUND I

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen