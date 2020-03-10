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ACEA SETTORE IDRICO ROMA III

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Wasser, Abwasser : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2020 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2020
20190770
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
ACEA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 698 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investments in the integrated water sectors in the territory of ATO 2, Rome area

The project will improve the quality of life of the inhabitants in the city of Rome and 111 surrounding municipalities, by allowing the promoter to upgrade and extend the water and wastewater infrastructures. Furthermore, by increasing the resilience of the water system to climate impacts, the project will contribute to supporting EU Climate Action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment is geared toward upgrading water and wastewater infrastructure (water and wastewater treatment plants, networks, pumping stations), bringing about positive environmental impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation (notably under EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC) will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU where applicable and/or 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
Datum der Veröffentlichung
2 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127302244
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190770
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238049053
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190770
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
Andere Links
Übersicht
ACEA SETTORE IDRICO ROMA III
Datenblätter
ACEA SETTORE IDRICO ROMA III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen