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MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 120.000.000 €
Energie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/09/2020 : 120.000.000 €
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB vergibt 120 Millionen Euro für den Ausbau des Stromversorgungsnetzes in Südostungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2020
20190761
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
NKM ARAMHALOZATI KFT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme including schemes for the reinforcement and modernisation of the electricity distribution network in South-East Hungary.

The programme encompasses several high, medium and low voltage electricity distribution schemes, including the deployment of smart meters and components for network automation. This will enable the promoter to maintain high quality of services and low losses across its electricity distribution network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes schemes that fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the permitting stage, with regards to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The impacts that can typically be expected from some schemes relate to visual impact, vegetation clearance, collision and electrocution of flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Ungarn: EIB vergibt 120 Millionen Euro für den Ausbau des Stromversorgungsnetzes in Südostungarn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVM DISTRIBUTION NETWORK UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130310677
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190761
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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