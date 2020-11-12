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SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 50.000.000 €
Müllbeseitigung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/02/2021 : 50.000.000 €
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/02/2021
20190756
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 136 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Le projet Sénégal Déchets Solides (PROMOGED) est la seconde phase du Programme National de Gestion des Déchets (PNGD) qui a été défini en 2014. Le PROMOGED couvre quatre pôles : Grand Dakar, centre (Thiès, Mbour et Tivaouane), nord (Saint-Louis et Matam) et sud (Casamance : Ziguinchor, Kolda, Sedhiou). Le financement de la BEI concernera principalement ces trois dernières régions.

Le projet vise à l'amélioration de la gestion des déchets solides dans les communes ciblées, ainsi qu'au renforcement de la gouvernance du secteur en général au Sénégal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, les normes et les pratiques seront vérifiés lors de l'instruction, tout comme les procédures du Promoteur en matière d'évaluation d'impact et de suivi environnemental. Le projet s'appuie sur des analyses socio-économiques et socio-environnementales (étude stratégique d'impact environnemental et social, cadre de gestion environnementale et sociale, cadre de politique de relocalisation).

La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation des marchés de la BEI. Dans le cas d'un financement parallèle, cette règle s'appliquera seulement aux composantes financées par la Banque.

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Weitere Unterlagen
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132948444
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190756
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19
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SENEGAL DECHETS SOLIDES (PROMOGED) & COVID-19

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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