SNP TRANSFORMATION SOFTWARE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project concerns the research and development (R&D) expenditures for the software developments related to the CrystalBridge software platform. Such developments include basic technologies, new features / applications and improvement of existing modules. The key objective of the R&D work is to further optimise the transformation process for SAP enterprise resource planning applications in order to increase the level of automation, to reduce the downtime of client IT systems and to adapt to the latest developments for cloud deployments, which a key driver for such transformation projects.
The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by financing the development of software for digital transformation processes. It will enhance digital transformation across various industries by enhancing the Promoter's unique software platform dedicated to Enterprise Resource Planning (ERP) systems.
The investments will concern research, development and innovation (RDI) activities mostly within existing facilities. Therefore, the project will not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement and concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.