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SNP TRANSFORMATION SOFTWARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2020 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2020
20190741
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 73 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the research and development (R&D) expenditures for the software developments related to the CrystalBridge software platform. Such developments include basic technologies, new features / applications and improvement of existing modules. The key objective of the R&D work is to further optimise the transformation process for SAP enterprise resource planning applications in order to increase the level of automation, to reduce the downtime of client IT systems and to adapt to the latest developments for cloud deployments, which a key driver for such transformation projects.

The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by financing the development of software for digital transformation processes. It will enhance digital transformation across various industries by enhancing the Promoter's unique software platform dedicated to Enterprise Resource Planning (ERP) systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern research, development and innovation (RDI) activities mostly within existing facilities. Therefore, the project will not fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement and concessions.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134195322
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190741
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
229434151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190741
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
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Übersicht
SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Datenblätter
SNP TRANSFORMATION SOFTWARE
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen