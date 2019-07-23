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ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 140.000.000 €
Industrie : 10.500.000 €
Müllbeseitigung : 45.500.000 €
Energie : 84.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 10.500.000 €
18/12/2019 : 45.500.000 €
18/12/2019 : 84.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Related EFSI register
10/02/2020 - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190723
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
INTESA SANPAOLO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is a linked unfunded partial delegation risk sharing instrument for an amount of up to EUR 140m to cover up to 50% of the credit risk associated with a new portfolio of energy efficiency, renewable energy and circular economy small and medium-sized projects originated by the Intesa Sanpaolo Group, located in Italy.

Such loans provided by Intesa Sanpaolo will finance medium sized projects in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental protection, in line with EU objectives. The operation also contributes to meeting Italy's renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) objectives and will actively support the transition to a circular economy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change, contribute to reduce greenhouse gas emissions and support transition to circular economy. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary (FI) to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.

The Bank will require the FI to ensure that contracts for the implementation of the projects shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
10/02/2020 - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123838557
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190723
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Datum der Veröffentlichung
10 Feb 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126254906
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190723
Letzte Aktualisierung
10 Feb 2020
Sektor(en)
Müllbeseitigung , Industrie, Energie
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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10/02/2020 - ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
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Übersicht
ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING
Datenblätter
ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen