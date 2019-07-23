ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Industrie - Baugewerbe/Bau
- Energie - Energieversorgung
The operation is a linked unfunded partial delegation risk sharing instrument for an amount of up to EUR 140m to cover up to 50% of the credit risk associated with a new portfolio of energy efficiency, renewable energy and circular economy small and medium-sized projects originated by the Intesa Sanpaolo Group, located in Italy.
Such loans provided by Intesa Sanpaolo will finance medium sized projects in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental protection, in line with EU objectives. The operation also contributes to meeting Italy's renewable energy (RE) and energy efficiency (EE) objectives and will actively support the transition to a circular economy.
This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change, contribute to reduce greenhouse gas emissions and support transition to circular economy. The EIB will assess the capacity and procedures of the financial intermediary (FI) to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the EIB's public disclosure policy, which aims to facilitate access by the public to environmentally-relevant information.
The Bank will require the FI to ensure that contracts for the implementation of the projects shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.