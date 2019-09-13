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D-ORBIT (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 15.000.000 €
Telekommunikation : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2020 : 7.500.000 €
31/07/2020 : 7.500.000 €
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03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D-ORBIT (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Story zum Projekt
Nachhaltigkeit im Weltraum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/07/2020
20190687
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
D-ORBIT (EGFF)
D-ORBIT SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 51 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the development, assembly, testing and the launch of satellite subsystems and entire spacecrafts. The launch itself will be carried out by specialised launch service providers. The R&D programme includes the years from 2020 to 2023.

This project will support the growth of the company and the development of its products and services also in new target markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation concerns the promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly R&D and innovative information technologies, sales and marketing investments), it does not fall under any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D-ORBIT (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D-ORBIT (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130055668
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190687
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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03/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - D-ORBIT (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Übersicht
D-ORBIT (EGFF)
Datenblätter
D-ORBIT (EGFF)
Story zum Projekt
Nachhaltigkeit im Weltraum

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Nachhaltigkeit im Weltraum
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen