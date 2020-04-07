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COFIDE CLIMATE ACTION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
81.572.722,08 €
Länder
Sektor(en)
Peru : 81.572.722,08 €
Energie : 81.572.722,08 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2020 : 81.572.722,08 €
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23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COFIDE CLIMATE ACTION FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Peru: EIB vergibt 100 Millionen US-Dollar an COFIDE für KMU und Klimaprojekte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2020
20190644
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COFIDE CLIMATE ACTION FL
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 100 million (EUR 88 million)
USD 200 million (EUR 175 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an intermediated framework loan through Peru's development bank to partly finance climate action investment projects, mainly in the sustainable energy sector, across the country.

The project will contribute to increasing local energy security and sustainable economic growth in Peru, by promoting renewable energy and energy efficiency, thereby reducing CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will provide environmental benefits by supporting investments that increase the use of renewable energy and/or energy efficiency technologies, and thus, help mitigating climate change.

The promoters of the sub-projects to be financed under the framework loan will be required that procurement of goods, works and services is carried out in accordance to EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Peru: EIB vergibt 100 Millionen US-Dollar an COFIDE für KMU und Klimaprojekte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COFIDE CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129390162
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190644
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Peru
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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