GERMAN ROLLING STOCK - REGENSBURG DONAUTAL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the acquisition of around 20 new rolling stock (electric passenger vehicles) and associated equipment for a public service contract to operate the rail passenger services on lines between Ulm and Ingolstadt, Ingolstadt and Regensburg, and Neumarkt to Passau. The total traffic volume is estimated at 5.7m train km in the initial phase from 2022 to 2024 and will increase to 7.2m train km for the years 2025 to 2036. The new vehicles will deliver the additional traffic volume from 2025 onwards.
The project is expected to increase public transport demand and reduce traffic congestion. It will generate time and vehicle operating cost savings and reduce emissions of noise, local pollutants and greenhouse gas emissions. The project supports the shift of traffic to more sustainable transport modes and reduces related negative transport externalities.
The investment proposed under the project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU as manufacturing of rail rolling stock is not included in either list. The need of an environmental impact assessment (EIA) and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and the arrangements for the scrapping of the replaced rolling stock will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain or even increase modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.
The Bank will require the Promoter to ensure that the contract for the implementation of the project has been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.