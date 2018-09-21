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GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 27.500.000 €
Verkehr : 27.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 27.500.000 €
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
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21/09/2018 - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Übergeordnetes Projekt
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20190592
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
EMPRESA MARTIN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 28 million
EUR 57 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's investments for the period 2019-2021. The current project is presented under the Clean Urban Transport Programme Loan Spain (2018-0060). The project will be part of the Clean Transport Facility, a joint EIB and European Commission initiative launched at the end of 2016 to promote the deployment of new cleaner technology in transport.

Grupo Ruiz aims to expand its bus network across Spain (operating under a public service contract) with a cleaner fleet and associated infrastructure. In detail, the investments concern: i) the purchase of 32 electric and 141 compressed natural gas (CNG) busses, to provide urban and interurban transport services in 6 cities in Spain; and (ii) the construction of associated infrastructure needs, including the construction of three electric charging stations and the implementation of passenger information systems (ITS).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
21/09/2018 - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124513172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190592
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238627216
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190592
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86559327
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180060
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Related EFSI register
21/09/2018 - CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN
Andere Links
Übersicht
GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Datenblätter
GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET
Übergeordnetes Projekt
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN SPAIN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen