GRUPO RUIZ CLEAN BUS FLEET

Übersicht
The project will finance the promoter's investments for the period 2019-2021. The current project is presented under the Clean Urban Transport Programme Loan Spain (2018-0060). The project will be part of the Clean Transport Facility, a joint EIB and European Commission initiative launched at the end of 2016 to promote the deployment of new cleaner technology in transport.
Grupo Ruiz aims to expand its bus network across Spain (operating under a public service contract) with a cleaner fleet and associated infrastructure. In detail, the investments concern: i) the purchase of 32 electric and 141 compressed natural gas (CNG) busses, to provide urban and interurban transport services in 6 cities in Spain; and (ii) the construction of associated infrastructure needs, including the construction of three electric charging stations and the implementation of passenger information systems (ITS).
The EIB will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.
The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.