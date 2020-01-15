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VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2020 : 150.000.000 €
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20/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB fördert zukunftssicheres Wassernetz von Vitens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2020
20190582
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
VITENS NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 324 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2020-2024 investment programme into the production and distribution facilities of Vitens, Netherlands' largest water supply company. The programme consists mainly of renewal and upgrading of water treatment plants, reservoirs and pumping stations, distribution networks and water meters aimed at providing an even more reliable and affordable drinking water supply.

The project will secure or enhance the quality of life to up to 6 million residents in the provinces of Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht and Overijssel, by improving the reliability and affordability of the water supply service. The project will ensure continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC), the Drinking Water Directive (98/83/EC) and national norms.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter must ensure compliance with national and European environmental legislation and facilitate access by the public to environmentally relevant information in accordance with the Aarhus Convention. The Environmental Impact Assessment (EIA) (if required), as well as the screening according to the relevant criteria listed in Annex III of the EIA directive 2011/92/EC, as amended by Directive 2014/52/EU will be made available to the Public. The EIA (if required) will be published on the EIB website. Consultations with affected communities and interested parties will take place in line with the requirements of the Directives.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB fördert zukunftssicheres Wassernetz von Vitens

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
Datum der Veröffentlichung
20 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125890139
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190582
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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VITENS - AFFORDABLE DRINKING WATER SUPPLY
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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