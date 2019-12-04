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JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2019 : 100.000.000 €
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20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Related EFSI register
21/12/2019 - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2019
20190468
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
JUNGHEINRICH AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 211 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of intra-logistic solutions and in particular focuses on the areas of (i) electro mobility, (ii) digital products and automation as well as (iii) logistic system solutions. The project covers the period between 2020 and 2022 and will be carried out in the promoter's existing R&D centres located in Germany.

The proposed project is in line with the main industry trends towards electrification and digitalization of intralogistics. It supports the promoter to further expand its know-how in these fields, focusing on innovation so as to develop new solutions and expand the service offering. The new developments are expected to contribute to a more efficient operation of future warehouses, with a better reliability, flexibility and environmental compatibility of logistics operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

RDI activities on intralogistic solutions and technologies are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
21/12/2019 - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122723260
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190468
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125663233
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190468
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI
Datenblätter
JUNGHEINRICH INTRALOGISTICS SOLUTIONS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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